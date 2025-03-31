Задержанный в Москве вербовщик «Азова»* оказался причастным к покушению на Соловьёва

В Москве задержали вербовщика запрещённого «Азова»*, который, как выяснилось, причастен к покушению на Владимира Соловьёва. Им оказался 31-летний Павел Г. — фанат татуировок, отражающих его увлечение Третьим рейхом и мифологией викингов.

Согласно информации Mash, с 2014 года он активно поддерживал террористическую организацию и входил в «спящую» ячейку в Москве и области. В период с 2019 по 2022 год Павел выезжал на Украину, где консультировался с командиром взвода «Азов»* Давидом К. По его просьбе собирал информацию о российских войсках, а также пытался завербовать знакомых для службы в ВСУ. С 2023 года он проводил встречи у себя дома, убеждая людей присоединиться к «Азову»*.

В 2022 году Павел переводил деньги лидеру NS/WP Crew Андрею Пронскому, который обвиняется в покушении на Соловьёва по заданию СБУ. Кроме того, он был фанатом ФК «Локомотив» и членом группировки «АлкоЛоко». Недавно его арест продлили на два месяца.

Тем временем 23 участника украинского нацбата «Азов»*, которых взяли в плен в 2022 году, получили в РФ от 13 до 23 лет лишения свободы по решению Южного окружного военного суда. Изначально судили 24 «азовцев», но один из них умер.