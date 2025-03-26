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26 марта, 09:23

23 члена «Азова»* приговорены в России на длительные сроки

Военный суд в России приговорил 23 членов «Азова»* на сроки от 13 до 23 лет

23 участника украинского нацбата «Азов»*, которых взяли в плен в 2022 году, получили в РФ от 13 до 23 лет лишения свободы по решению Южного окружного военного суда. Изначально судили 24 «азовцев», но один из них умер.

Суд над азовцами*. Видео © Don Mash

«Суд постановил признать подсудимых виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы», — сказал судья.

Обвиняемые проходили по статьям «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Часть подсудимых также проходила по статье об обучении в целях осуществления террористической деятельности.

Дело против 24 членов «Азова»* поступило в суд в мае 2023 года. Впоследствии один из фигурантов умер, а 11 обвиняемых, в том числе девятерых женщин обменяли. Таким образом приговор вынесен в отношении 12 человек очно и 11 заочно.

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Ранее сообщалось, что СК вынес обвинительные приговоры 145 участникам «Азова»* за зверства в Донбассе. Всего же подсудимых было 519.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Никита Никонов
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