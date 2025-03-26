Стрельба в подмосковном ЖК «Ольгино парк» оказалась попыткой покушения на сотрудника Минобороны
«Известия»: Покушение на сотрудника МО стало причиной стрельбы в Подмосковье
Утренний инцидент со стрельбой в подмосковном ЖК «Ольгино парк» оказался попыткой покушения на сотрудника Министерства обороны России, выяснила газета «Известия». Источник издания уточнил, что представитель военного ведомства получил ранение, ему оказана медпомощь.
Также сообщается, что нападавший погиб. Его тело правоохранители позже обнаружили в Балашихе. Причины смерти будут установлены в результате экспертизы.
Напомним, что инцидент со стрельбой в Подмосковье произошёл утром 26 марта. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что сотрудника МО на улице поджидала организованная группа. Лишь ответный огонь охранников пострадавшего помог спугнуть бандитов.
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