Стрельба в подмосковном ЖК «Ольгино парк» оказалась попыткой покушения на сотрудника Минобороны

Утренний инцидент со стрельбой в подмосковном ЖК «Ольгино парк» оказался попыткой покушения на сотрудника Министерства обороны России, выяснила газета «Известия». Источник издания уточнил, что представитель военного ведомства получил ранение, ему оказана медпомощь.

Также сообщается, что нападавший погиб. Его тело правоохранители позже обнаружили в Балашихе. Причины смерти будут установлены в результате экспертизы.