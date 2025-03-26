Стрельба произошла во дворе ЖК «Ольгино парк» в подмосковном Железнодорожном
В подмосковном Железнодорожном в жилом комплексе «Ольгино парк» произошла стрельба свидетелями которой стали местные жители. Согласно информации от Mash, группа людей ожидала мужчину у подъезда с самого утра. Когда он вышел, по словам свидетелей, один из них начал стрелять. В ответ на это из автомобиля выбежали охранники предполагаемой жертвы и открыли огонь в ответ.
Стрельба произошла во дворе ЖК «Ольгино парк» в подмосковном Железнодорожном. Видео © Telegram / Mash
Стрелявший и его сообщники смогли скрыться с места происшествия на автомобиле марки «Жигули». В настоящее время полиция активно занимается их поиском.
Ранее рядом с детским садом в Коммунарке раздались звуки стрельбы. Разорившийся бизнесмен не смог справиться с ревностью. Причиной сильных эмоций стал друг бывшей супруги, который является успешным предпринимателем. 37-летний Юрий Андреев подкараулил пару у детского сада, после чего набросился на мужчину и выстрелил тому в ногу. Директор учреждения отметила, что тревожную кнопку нажали вовремя.
Shutterstock / FOTODOM / tomeqs