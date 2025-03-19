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19 марта, 11:07

Отец устроившей стрельбу брянской школьницы приговорён к исправительным работам

Суд вынес приговор отцу устроившей стрельбу школьницы, которая учинила бойню в брянской гимназии № 5. Дмитрия Афанаскина приговорили к 1 году и 8 месяцам исправительных работ.

«Назначить наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 8 месяцев с удержанием 1% заработной платы в доход государства», — постановил судья.

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Напомним, что в декабре 2023 года восьмиклассница устроила стрельбу в школе с помощью помпового ружья, украденного у отца. Погибла одна школьница, ещё пятеро детей были ранены. Сама ученица, учинившая бойню, свела счёты с жизнью. Позже стало известно, что школьница могла открыть стрельбу в гимназии по заданию с Украины. Также прорабатывают версию, согласно которой девочка попала в секту. Родственники говорят, что в короткий срок она стала агрессивной, а после впала в депрессию.

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Алена Пенчугина
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