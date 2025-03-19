Отец устроившей стрельбу брянской школьницы приговорён к исправительным работам

Суд вынес приговор отцу устроившей стрельбу школьницы, которая учинила бойню в брянской гимназии № 5. Дмитрия Афанаскина приговорили к 1 году и 8 месяцам исправительных работ.

«Назначить наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 8 месяцев с удержанием 1% заработной платы в доход государства», — постановил судья.