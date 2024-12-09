Брянская школьница могла устроить бойню в гимназии по приказу украинских радикалов из МКУ*
Mash: Брянская школьница могла открыть стрельбу в гимназии по заданию с Украины
Место стрельбы в брянской гимназии. Фото © Телеграм / СУ СК России по Брянской области
Ученицу, которая устроила стрельбу в брянской школе в 2023 году, могли несколько месяцев обрабатывать радикалы с Украины. Об этом рассказывает телеграм-канал Mash.
По данным телеграм-канала, правоохранители наткнулись на украинский след в этом деле. Изначально считалось, что причиной действий девушки стала травля, однако данные не подтвердились. Сейчас основной версией является вмешательство украинских кураторов движения «Маньяки: Культ убийств»* (МКУ*). Следователи смогли восстановить часть переписок, однако причастных пока не нашли.
Также прорабатывают версию, согласно которой школьница попала в секту. Родственники говорят, что в короткий срок девочка стала агрессивной, а после впала в депрессию.
Напомним, 7 декабря 2023 года ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской гимназии № 5. Она стреляла из помпового ружья, украденного у отца. В результате происшествия погибла одна школьница, ещё пятеро детей были ранены. Сама нападавшая свела счёты с жизнью. Задержаны по делу были отец девочки, гендиректор частной охранной организации, завхоз школы и охранница, которая в тот день была на посту. Вскоре их выпустили с ограничениями.
*Террористическая организация запрещена в Российской Федерации.