Брянская школьница могла устроить бойню в гимназии по приказу украинских радикалов из МКУ*

Ученицу, которая устроила стрельбу в брянской школе в 2023 году, могли несколько месяцев обрабатывать радикалы с Украины. Об этом рассказывает телеграм-канал Mash.

По данным телеграм-канала, правоохранители наткнулись на украинский след в этом деле. Изначально считалось, что причиной действий девушки стала травля, однако данные не подтвердились. Сейчас основной версией является вмешательство украинских кураторов движения «Маньяки: Культ убийств»* (МКУ*). Следователи смогли восстановить часть переписок, однако причастных пока не нашли.

Также прорабатывают версию, согласно которой школьница попала в секту. Родственники говорят, что в короткий срок девочка стала агрессивной, а после впала в депрессию.