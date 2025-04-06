В Ленобласти пьяный пенсионер застрелил трёх человек из охотничьего ружья и лёг спать

Житель Липной Горки в Ленобласти застрелил сразу трёх человек из охотничьего ружья. Мужчина решил таким способом разобраться со старыми конфликтами и отомстить, сообщает «Mash на Мойке».

По информации телеграм-канала, первой жертвой стал пасынок, который находился в одном доме с открывшим стрельбу. Затем погибли ещё два человека. Ещё один оказался серьёзно ранен, но сумел выжить, пенсионера доставили в больницу в тяжёлом состоянии. 57-летний подозреваемый вернулся после злодеяния домой и лёг спать. Полиция задержала мужчину, он был сильно пьян.