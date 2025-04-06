В Ленобласти пьяный пенсионер застрелил трёх человек из охотничьего ружья и лёг спать
«Mash на Мойке»: Мужчина застрелил трёх человек из ружья в Ленобласти
Пенсионер с ружьём. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
Житель Липной Горки в Ленобласти застрелил сразу трёх человек из охотничьего ружья. Мужчина решил таким способом разобраться со старыми конфликтами и отомстить, сообщает «Mash на Мойке».
По информации телеграм-канала, первой жертвой стал пасынок, который находился в одном доме с открывшим стрельбу. Затем погибли ещё два человека. Ещё один оказался серьёзно ранен, но сумел выжить, пенсионера доставили в больницу в тяжёлом состоянии. 57-летний подозреваемый вернулся после злодеяния домой и лёг спать. Полиция задержала мужчину, он был сильно пьян.
Выяснилось, что за стрелявшим числится сразу пять ружей. В день трагедии он выбрал «Вепрь» с нарезным стволом, чтобы совершить месть. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
А ранее Life.ru писал, что в Зеленограде «колдун» пытался застрелить тёщу, потому что от него ушла жена. Мужчина ворвался в дом женщины и попытался открыть огонь из автомата Калашникова. Позднее появилось видео дома, в которых жил «колдун», здание оказалось самостроем.