Life.ru публикует видео дома задержанного зеленоградского «колдуна-отшельника»
SHOT: Дом, в котором жил зеленоградский «колдун», оказался самостроем
Дом, в котором жил задержанный зеленоградский «колдун-отшельник», оказался самостроем. Леонид нелегально построил себе жилище в лесу. В гости к нему часто приходили его трое детей от студентки, которую он совратил во время магического обряда. Об этом сообщает SHOT.
Дом, в котором жил зеленоградский «колдун», оказался самостроем. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, у ручья вдали от людей отшельник около 40 лет назад построил себе зелёный дом, бытовку и три мостика. В своё логово он заманивал доверчивых клиентов — обещал вернуть их к истокам, посвятить в религии и выдать «духовное гражданство России». Леонид величал себя императором, уверял, что ему больше 100 лет, и он является потомком четырёх ветвей хранителей Вед и предсказывает будущее с помощью магического шара. На деньги от сеансов мужчина жил сам и кормил детей.
Мать иногда привозила к отцу троих детей. «Маг» покупал им игрушки, чтобы не было скучно в лесу с папой. Возле дома даже после задержания жильца царит дикий смрад: на заднем дворе Леонид забивал скот, повсюду разбросаны кости и останки животных.
Напомним, что «колдун-отшельник» попытался застрелить тёщу из автомата Калашникова. 60-летняя тёща Альвина и Леонид не ладили уже десять лет. Разрыв в отношениях между ними привёл к тому, что жена «чародея», Влада, ушла от него. Не смирившись с этим, мужчина, вооружившись автоматом АК-74, решил расправиться с тёщей. По счастливой случайности, произошла осечка, и выстрел не состоялся. «Колдуна» задержали.