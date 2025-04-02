Life.ru публикует видео дома задержанного зеленоградского «колдуна-отшельника»

Дом, в котором жил задержанный зеленоградский «колдун-отшельник», оказался самостроем. Леонид нелегально построил себе жилище в лесу. В гости к нему часто приходили его трое детей от студентки, которую он совратил во время магического обряда. Об этом сообщает SHOT.

Дом, в котором жил зеленоградский «колдун», оказался самостроем. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, у ручья вдали от людей отшельник около 40 лет назад построил себе зелёный дом, бытовку и три мостика. В своё логово он заманивал доверчивых клиентов — обещал вернуть их к истокам, посвятить в религии и выдать «духовное гражданство России». Леонид величал себя императором, уверял, что ему больше 100 лет, и он является потомком четырёх ветвей хранителей Вед и предсказывает будущее с помощью магического шара. На деньги от сеансов мужчина жил сам и кормил детей.

Мать иногда привозила к отцу троих детей. «Маг» покупал им игрушки, чтобы не было скучно в лесу с папой. Возле дома даже после задержания жильца царит дикий смрад: на заднем дворе Леонид забивал скот, повсюду разбросаны кости и останки животных.