Стала известна причина жестокого убийства директора гостиницы на Камчатке в его же кабинете

Тень борьбы за активы нависла над гостиницей «Петропавловск» в Петропавловске-Камчатском. Февраль ознаменовался трагедией: был убит генеральный директор, а причиной могла стать борьба за долю в бизнесе, сообщает пресс-служба следственного управления.

По версии следствия, 3 февраля 66-летний мужчина, вооружившись охотничьим ружьем, пришёл в кабинет к 45-летнему руководителю из-за жажды вернуть утраченную долю в уставном фонде гостиницы. Выстрел в голову оказался смертельным, оборвав жизнь директора на месте. Правоохранительные органы уже завершили расследование, теперь прокуратуре предстоит оценить собранные доказательства и передать дело в суд.