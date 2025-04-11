Стала известна причина жестокого убийства директора гостиницы на Камчатке в его же кабинете
Директора гостиницы «Петропавловск» на Камчатке убили из-за доли в бизнесе
Вынесение приговора убийце. Фото © Telegram/СУ СК России по Камчатскому краю
Тень борьбы за активы нависла над гостиницей «Петропавловск» в Петропавловске-Камчатском. Февраль ознаменовался трагедией: был убит генеральный директор, а причиной могла стать борьба за долю в бизнесе, сообщает пресс-служба следственного управления.
По версии следствия, 3 февраля 66-летний мужчина, вооружившись охотничьим ружьем, пришёл в кабинет к 45-летнему руководителю из-за жажды вернуть утраченную долю в уставном фонде гостиницы. Выстрел в голову оказался смертельным, оборвав жизнь директора на месте. Правоохранительные органы уже завершили расследование, теперь прокуратуре предстоит оценить собранные доказательства и передать дело в суд.
Напомним, Руслан Кузнецов, руководитель гостиничного комплекса, стал жертвой жестокого нападения в Петропавловске-Камчатском. Преступник, вооружённый карабином «Вепрь», проник в кабинет, расположенный на проспекте Карла Маркса, и хладнокровно расстрелял директора. После совершения убийства злоумышленник сам явился в правоохранительные органы.