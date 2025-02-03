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3 февраля, 06:07

Появились подробности убийства директора гостиницы на Камчатке

СК завёл дело по факту убийства директора гостиницы «Петропавловск» на Камчатке

Орудие убийства. Фото © СУ СК России по Камчатскому краю

Орудие убийства. Фото © СУ СК России по Камчатскому краю

Гендиректора гостиницы «Петропавловск» на Камчатке из ружья застрелил 67-летний соучредитель компании в собственном кабинете и сам сдался полиции. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщается на сайте СУСК России по Камчатскому краю.

«3 февраля текущего года 67-летний мужчина, являясь соучредителем гостиничного комплекса, находясь в служебном кабинете 45-летнего гендиректора расположенного в здании гостиницы по пр. Карла Маркса в г. Петропаловске-Камчатском, из-за неприязни к последнему, а также возникшего конфликта по вопросу организации и финансовой деятельности ООО, произвёл выстрел из охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия в голову потерпевшего», — рассказали в управлении.

После расправы мужчина сообщил о содеянном в правоохранительные органы. Убийца уже задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Правоохранители проводят следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Ранее сегодня стало известно, что в Петропавловске-Камчатском произошло убийство директора гостиницы «Петропавловск» Руслана Кузнецова. Преступник ворвался в его кабинет на проспекте Карла Маркса и несколько раз выстрелил из карабина «Вепрь».

Андрей Бражников
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