Появились подробности убийства директора гостиницы на Камчатке

Гендиректора гостиницы «Петропавловск» на Камчатке из ружья застрелил 67-летний соучредитель компании в собственном кабинете и сам сдался полиции. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщается на сайте СУСК России по Камчатскому краю.

«3 февраля текущего года 67-летний мужчина, являясь соучредителем гостиничного комплекса, находясь в служебном кабинете 45-летнего гендиректора расположенного в здании гостиницы по пр. Карла Маркса в г. Петропаловске-Камчатском, из-за неприязни к последнему, а также возникшего конфликта по вопросу организации и финансовой деятельности ООО, произвёл выстрел из охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия в голову потерпевшего», — рассказали в управлении.

После расправы мужчина сообщил о содеянном в правоохранительные органы. Убийца уже задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Правоохранители проводят следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.