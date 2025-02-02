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2 февраля, 06:11

Под Калугой с почестями похоронили зверски убитых браконьером лесников

В Калужской области прошли похороны двух убитых сотрудников лесничества

Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области. Обложка © Telegram / Прокуратура Калужской области

Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области. Обложка © Telegram / Прокуратура Калужской области

В Калужской области прошли похороны сотрудников лесничества, которых застрелил браконьер. Прощание с заместителем директора ГКУ КО «Куйбышевское лесничество» Алексеем Агеевым и водителем Геннадием Богачёвым прошло в субботу. Траурные церемонии состоялись в сёлах Закрутом и Бетлица, рассказал РИА «Новости» замглавы Куйбышевского района Сергей Беляй.

«Похороны прошли. Проводили их в последний путь. Всё прошло хорошо, торжественно, так скажем, для такого мероприятия. Проводили со всеми почестями. Отпевание было в храмах одного и второго», — рассказал Беляй.

На похороны приехало множество людей – родственники и близкие погибших, земляки, коллеги, директора лесничеств Калужской области, а также представители районной администрации и министерства природных ресурсов. На прощание с Агеевым также приехали его бывшие одногруппники, с которыми он учился в академии лесного хозяйства.

Был странным и нелюдимым: Что известно о браконьере, убившем лесников под Калугой
Был странным и нелюдимым: Что известно о браконьере, убившем лесников под Калугой

Напомним, что браконьер застрелил трёх инспекторов Лесхоза. Они приехали в деревню после сообщения о незаконной вырубке леса. Машину «Буханку», на которой находились жертвы, подозреваемый сжёг. Сам убийца до приезда сотрудников правоохранительных органов не дожил и покончил с собой. Посмертно стрелка проверят на вменяемость.

Наталья Афонина
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