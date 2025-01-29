Был странным и нелюдимым: Что известно о браконьере, убившем лесников под Калугой

Стали известны новые подробности о личности 63-летнего Сергея Борисова — браконьера, который застрелил троих сотрудников лесничества в деревне Усохи в Калужской области. Оказалось, что мужчина не пытался скрыть свою нелюбовь к людям, был довольно скрытным и замкнутым.

Как сообщает издание Daily Storm, деревня, где развернулась трагедия, относилась к поселению «Село Жерелево». Там рассказали, что мужчина был немного «себе на уме», но ничем особенным никогда не выделялся среди остальных местных жителей.

«Видела его на улице. Этот человек дровами промышлял, привозил их людям за деньги. Надо пенсионеру дровишки — раз, и привёз! Спокойный вроде с виду был. Но, как говорится, в тихом омуте черти водятся», — рассказали в администрации поселения «Село Жерелево».

Также представители местного самоуправления сообщили, что у мужчины была жена и двое детей, один из которых сделал родителя дедом. Несмотря на нормальные отношения в семье, окружающих Борисов не жаловал, не раз утверждая, что не питает любви к людям.