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29 января, 11:25

Наручники, звонок в полицию, расстрел: Хронология расправы браконьера над лесниками под Калугой

SHOT восстановил хронологию расправы браконьера над лесниками под Калугой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CameraCraft

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CameraCraft

SHOT узнал детали расправы, которую учинил над инспекторами Лесхоза 63-летний Сергей Борисов, подозреваемый в незаконной рубке леса. Всё началось, когда группа из пяти человек (четверо мужчин и женщина-инженер) приехала к Борисову в деревню Усохи Куйбышевского района Калужской области для задержания. Однако браконьер не собирался сдаваться.

Сперва Борисов приковал наручниками к батарее лесного инженера Людмилу Никитину и лесника Дмитрия Агеева, а остальных троих — водителя и двух сотрудников — расстрелял на улице, а затем сжёг «буханку», на которой приехали лесники. Женщина-заложница успела вызвать полицию, но к моменту их приезда Борисов уже убил троих человек и покончил с собой.

Ранее Борисов имел судимость по статье «Незаконные хранение. взрывчатых веществ или взрывных устройств», а в 2021 году у него дома был найден арсенал оружия, который мог бы уничтожить целый город. Он утверждал, что собрал его в лесу на местах боев Великой Отечественной войны.

Браконьер застрелил трёх лесников в Калужской области и покончил с собой
Браконьер застрелил трёх лесников в Калужской области и покончил с собой

Как уже сообщал Life.ru, под Калугой браконьер убил трёх инспекторов Лесхоза, когда сотрудники приехали на место по делу о незаконной вырубке. Подозреваемый сжёг их машину, взял инспекторов в заложники и застрелил по одному.

Марина Фещенко
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