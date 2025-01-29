Наручники, звонок в полицию, расстрел: Хронология расправы браконьера над лесниками под Калугой

SHOT узнал детали расправы, которую учинил над инспекторами Лесхоза 63-летний Сергей Борисов, подозреваемый в незаконной рубке леса. Всё началось, когда группа из пяти человек (четверо мужчин и женщина-инженер) приехала к Борисову в деревню Усохи Куйбышевского района Калужской области для задержания. Однако браконьер не собирался сдаваться.

Сперва Борисов приковал наручниками к батарее лесного инженера Людмилу Никитину и лесника Дмитрия Агеева, а остальных троих — водителя и двух сотрудников — расстрелял на улице, а затем сжёг «буханку», на которой приехали лесники. Женщина-заложница успела вызвать полицию, но к моменту их приезда Борисов уже убил троих человек и покончил с собой.

Ранее Борисов имел судимость по статье «Незаконные хранение. взрывчатых веществ или взрывных устройств», а в 2021 году у него дома был найден арсенал оружия, который мог бы уничтожить целый город. Он утверждал, что собрал его в лесу на местах боев Великой Отечественной войны.