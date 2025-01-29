Идите в лес: В России предложили штрафовать за кормление голубей

В Свердловской области депутат Законодательного собрания Вячеслав Вегнер выступил с неожиданным предложением. По словам чиновника, нужно узаконить наказание для людей, которые кормят голубей в общественных местах.

Как сообщает Kp.ru, у уральского парламентария родилась эта идея после общения с местной жительницей. Женщина обратилась с жалобой на соседей, которые живут над ней. По её словам, они постоянно кормят голубей, в результате чего и окна, и балкон загажены птичьим помётом. Вегнер лично побеседовал с любителями пернатых и попросил не подкармливать птиц, но его слова не убедили семейство.

По словам депутата, испражнения голубей сильно мешают автовладельцам, однако данный вопрос никак не регулируется законами и правовым полем в целом. При этом в ряде стран — среди которых, например, Франция, Италия, Испания — кормление птиц на детских площадках и во дворах запрещено.

«Голубь — это более 90 инфекций, которые ими распространяются. Они ими не болеют, но они их распространяют. Десять из этих инфекций опасны для человека. Голуби передают туберкулёз, энцефалит, сальмонеллёз, птичий грипп», — предостерёг Вегнер.

Парламентарий подчеркнул, что птиц следует «выселить» за пределы города, а для людей, которые занимаются кормлением голубей в общественных местах, необходимо ввести наказание. Он считает, что пернатых можно покормить в их естественной среде обитания — например, в лесу, на природе.

«Если вы поговорите с орнитологами, санитарными врачами, вам расскажут, что голубиный помёт высыхает. Ветер подует, горожане этим дышат. В этой пыли куча микробов, которые могут вызвать и аллергию, и заболевания», — говорит депутат.

Вегнер добавил, что голубиный помёт опасен не только для здоровья людей, но и для памятников архитектуры, которые становятся не самого презентабельного вида после нашествия стаи птиц. Более того, испражнения сильно разъедают лакокрасочное покрытие автомобилей, принося ущерб водителям.