Идите в лес: В России предложили штрафовать за кормление голубей
Депутат Вегнер: За кормление голубей в городе нужно вводить штрафы
В Свердловской области депутат Законодательного собрания Вячеслав Вегнер выступил с неожиданным предложением. По словам чиновника, нужно узаконить наказание для людей, которые кормят голубей в общественных местах.
Как сообщает Kp.ru, у уральского парламентария родилась эта идея после общения с местной жительницей. Женщина обратилась с жалобой на соседей, которые живут над ней. По её словам, они постоянно кормят голубей, в результате чего и окна, и балкон загажены птичьим помётом. Вегнер лично побеседовал с любителями пернатых и попросил не подкармливать птиц, но его слова не убедили семейство.
По словам депутата, испражнения голубей сильно мешают автовладельцам, однако данный вопрос никак не регулируется законами и правовым полем в целом. При этом в ряде стран — среди которых, например, Франция, Италия, Испания — кормление птиц на детских площадках и во дворах запрещено.
«Голубь — это более 90 инфекций, которые ими распространяются. Они ими не болеют, но они их распространяют. Десять из этих инфекций опасны для человека. Голуби передают туберкулёз, энцефалит, сальмонеллёз, птичий грипп», — предостерёг Вегнер.
Парламентарий подчеркнул, что птиц следует «выселить» за пределы города, а для людей, которые занимаются кормлением голубей в общественных местах, необходимо ввести наказание. Он считает, что пернатых можно покормить в их естественной среде обитания — например, в лесу, на природе.
«Если вы поговорите с орнитологами, санитарными врачами, вам расскажут, что голубиный помёт высыхает. Ветер подует, горожане этим дышат. В этой пыли куча микробов, которые могут вызвать и аллергию, и заболевания», — говорит депутат.
Вегнер добавил, что голубиный помёт опасен не только для здоровья людей, но и для памятников архитектуры, которые становятся не самого презентабельного вида после нашествия стаи птиц. Более того, испражнения сильно разъедают лакокрасочное покрытие автомобилей, принося ущерб водителям.
Ранее орнитолог уже объяснял, почему нельзя кормить голубей в городе. Он подтвердил, что эти пернатые действительно переносят опасные заболевания, которые не отражаются на состоянии птицы, но могут привести к серьёзным последствиям для организма человека.
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