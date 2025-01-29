Браконьера, убившего трёх инспекторов лесхоза, посмертно проверят на вменяемость

63-летнего Сергея Борисова, который учинил расправу над инспекторами Лесхоза, посмертно проверят на наличие психических отклонений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения СК.

Комментарий СК по факту убийства трех человек в Куйбышевском районе. Видео © Telegram / Калужский Следком

«Изымаются улики с места происшествия и из дома подозреваемого, по которым назначаются судебные экспертизы. В отношении фигуранта будет проведена посмертная психиатрическая экспертиза», — рассказали в ведомстве.