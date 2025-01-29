Браконьера, убившего трёх инспекторов лесхоза, посмертно проверят на вменяемость
Пуля с места происшествия. Обложка © Telegram / Калужский Следком
63-летнего Сергея Борисова, который учинил расправу над инспекторами Лесхоза, посмертно проверят на наличие психических отклонений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения СК.
Комментарий СК по факту убийства трех человек в Куйбышевском районе. Видео © Telegram / Калужский Следком
«Изымаются улики с места происшествия и из дома подозреваемого, по которым назначаются судебные экспертизы. В отношении фигуранта будет проведена посмертная психиатрическая экспертиза», — рассказали в ведомстве.
Напомним, под Калугой браконьер убил трёх инспекторов Лесхоза, когда сотрудники приехали на место по делу о незаконной вырубке. Подозреваемый поджог их автомобиль, взял инспекторов в заложники и застрелил их по одному. Установлено, что 63-летний Сергей Борисов имел судимость за «незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств», а в 2021 году у него дома был обнаружен арсенал оружия, способный уничтожить целый город.