Бывший совладелец зверски убил директора гостиницы «Петропавловск» на Камчатке
SHOT: На Камчатке застрелили директора гостиницы «Петропавловск»
Гостиница «Петропавловск». Обложка © Telegram / SHOT
В Петропавловске-Камчатском произошло убийство директора гостиницы «Петропавловск» Руслана Кузнецова. По информации SHOT, неизвестный мужчина ворвался в его кабинет на проспекте Карла Маркса и несколько раз выстрелил из карабина «Вепрь».
Руководитель заведения скончался на месте. Предварительно, стрелком оказался бывший совладелец гостиницы. Он был задержан на месте преступления. В здании работают следователи и криминалисты.
Ранее в Нальчике парень в состоянии наркотического опьянения напал на незнакомую 87-летнюю старушку. Сначала он её избил, а затем начал душить. Жертва скончалась на месте. На наркомана заведено уголовное дело по статье об убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью.