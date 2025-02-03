Бывший совладелец зверски убил директора гостиницы «Петропавловск» на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском произошло убийство директора гостиницы «Петропавловск» Руслана Кузнецова. По информации SHOT, неизвестный мужчина ворвался в его кабинет на проспекте Карла Маркса и несколько раз выстрелил из карабина «Вепрь».

Руководитель заведения скончался на месте. Предварительно, стрелком оказался бывший совладелец гостиницы. Он был задержан на месте преступления. В здании работают следователи и криминалисты.