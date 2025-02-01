Смешивала йогурт с клеем: Стало известно о странном поведении 11-летней москвички, убившей бабушку

11-летняя девочка из Москвы, зарезавшая бабушку, в своё время была переведена на домашнее обучение. Рекомендация покинуть учебное заведение поступила в связи с тем, что педагоги начали замечать странное поведение за ребёнком. В частности, она могла внезапно уйти с уроков, рисовать на парте или смешать йогурт с клеем.

Как сообщает сайт MK.ru, после обследования у девочки нашли отклонения в развитии, которые и стали поводом для перевода на особую форму обучения. Примечательно, что в момент трагедии она как раз ждала домашнего педагога, поэтому бабушка не разрешила ей пойти погулять, что и стало причиной убийства.