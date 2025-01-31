Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 20:09

«Не укладывается в голове»: Омбудсмен рассказала о судьбе девочки, которая зарезала родную бабушку

Омбудсмен Ярославская займётся делом девочки, подозреваемой в убийстве бабушки

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с 11-летней девочкой, подозреваемой в жестоком убийстве собственной бабушки. По её словам, на данный момент органы профилактики активно работают с семьёй несовершеннолетней.

Ярославская напомнила, что следственные органы возбудили по факту произошедшего уголовное дело. Подозреваемая будет направлена на психиатрическую экспертизу. Это поможет специалистам оценить её психоэмоциональное состояние и принять дальнейшие решения.

«Необходимо понимать, что, несмотря на тяжесть преступления, девочка не достигла возраста уголовной ответственности», — написала омбудсмен в соцсетях.

Ярославская добавила, что после проведения медицинского обследования и консультаций с психологами и психиатрами станет ясна дальнейшая судьба подростка.

«Выражаю искренние соболезнования семье погибшей. Не укладывается в голове», — заключила она.

Убил мать и подорвал дом: Жуткие подробности вскрылись при расследовании взрыва газа в Нововоронеже
Убил мать и подорвал дом: Жуткие подробности вскрылись при расследовании взрыва газа в Нововоронеже

Напомним, что 11-летняя девочка убила бабушку ножом из-за запрета погулять 30 января. В 2024 году у школьницы выявили лёгкую умственную отсталость, однако она не состояла ни на каких учётах.

Обложка ©

АГН «Москва» / Александр Авилов

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar