«Не укладывается в голове»: Омбудсмен рассказала о судьбе девочки, которая зарезала родную бабушку

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с 11-летней девочкой, подозреваемой в жестоком убийстве собственной бабушки. По её словам, на данный момент органы профилактики активно работают с семьёй несовершеннолетней.

Ярославская напомнила, что следственные органы возбудили по факту произошедшего уголовное дело. Подозреваемая будет направлена на психиатрическую экспертизу. Это поможет специалистам оценить её психоэмоциональное состояние и принять дальнейшие решения.

«Необходимо понимать, что, несмотря на тяжесть преступления, девочка не достигла возраста уголовной ответственности», — написала омбудсмен в соцсетях.

Ярославская добавила, что после проведения медицинского обследования и консультаций с психологами и психиатрами станет ясна дальнейшая судьба подростка.

«Выражаю искренние соболезнования семье погибшей. Не укладывается в голове», — заключила она.