«Не укладывается в голове»: Омбудсмен рассказала о судьбе девочки, которая зарезала родную бабушку
Омбудсмен Ярославская займётся делом девочки, подозреваемой в убийстве бабушки
Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с 11-летней девочкой, подозреваемой в жестоком убийстве собственной бабушки. По её словам, на данный момент органы профилактики активно работают с семьёй несовершеннолетней.
Ярославская напомнила, что следственные органы возбудили по факту произошедшего уголовное дело. Подозреваемая будет направлена на психиатрическую экспертизу. Это поможет специалистам оценить её психоэмоциональное состояние и принять дальнейшие решения.
«Необходимо понимать, что, несмотря на тяжесть преступления, девочка не достигла возраста уголовной ответственности», — написала омбудсмен в соцсетях.
Ярославская добавила, что после проведения медицинского обследования и консультаций с психологами и психиатрами станет ясна дальнейшая судьба подростка.
«Выражаю искренние соболезнования семье погибшей. Не укладывается в голове», — заключила она.
Напомним, что 11-летняя девочка убила бабушку ножом из-за запрета погулять 30 января. В 2024 году у школьницы выявили лёгкую умственную отсталость, однако она не состояла ни на каких учётах.
АГН «Москва» / Александр Авилов