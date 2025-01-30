Убил мать и подорвал дом: Жуткие подробности вскрылись при расследовании взрыва газа в Нововоронеже

Выяснились страшные подробности взрыва в многоэтажном доме в Нововоронеже, который произошёл 6 ноября 2024 года. Оказалось, что причиной происшествия стал сам пострадавший подросток. Незадолго до инцидента парень убил собственную мать и попытался замаскировать преступление под несчастный случай, сообщила пресс-служба СУ СК России по Воронежской области.

Последствия взрыва в многоэтажном доме. Видео © VK / СУ СК России по Воронежской области

По предварительным данным, 3 ноября 2024 года подросток нанёс матери множественные удары и колото-резаные повреждения в области туловища — женщина умерла на месте от полученных ран. Молодой человек открыл кран на газовой трубе и с помощью зажигалки устроил взрыв, чтобы скрыть своё злодеяние.

Сыну погибшей было предъявлено обвинение в убийстве (ст. 105 УК РФ). На допросе подросток признался в преступлении и был помещён в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Известно, что во время взрыва пострадали четыре человека, в том числе сам виновник.