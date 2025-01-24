Один человек пострадал при взрыве газа в девятиэтажке в Астрахани
Фото © Пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области
Главное управление МЧС по городу Астрахань получило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в Советском районе. Инцидент произошёл в квартире девятиэтажного дома по улице Безжонова. Пострадал 68-летний, он госпитализирован в областную клиническую больницу.
На месте происшествия работают 12 сотрудников и 4 единицы техники. По предварительным данным, обрушений конструкций здания не зафиксировано, возгорания после хлопка не последовало.
Ранее в Богородске (Нижегородская область) произошёл взрыв газа в жилом доме. Пожарные успели спасти из огня семь человек, еще 16 жильцов были эвакуированы. Погиб один человек.