Один человек пострадал при взрыве газа в девятиэтажке в Астрахани

Главное управление МЧС по городу Астрахань получило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в Советском районе. Инцидент произошёл в квартире девятиэтажного дома по улице Безжонова. Пострадал 68-летний, он госпитализирован в областную клиническую больницу.