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31 января, 10:05

В Москве 11-летняя девочка зарезала бабушку из-за запрета погулять

MK.ru: Девочка, имеющая проблемы с психикой, зарезала бабушку в Москве

На северо-западе Москвы 11-летняя девочка убила бабушку. Несовершеннолетняя, которая нанесла удар ножом, имеет проблемы с психикой, пишет сайт MK.ru.

В октябре 2024 года у школьницы выявили лёгкую умственную отсталость. Однако она не состояла ни на каких учётах. Девочка живёт на улице Твардовского с родителями и бабушкой. Конфликт с последней случился накануне днём. Школьница хотела пойти погулять, но пенсионерка сказала, что вечером должен прийти репетитор. В результате девочка взяла нож и нанесла смертельное ранение. Старушку спасти не удалось, она скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Нальчике парень под действием наркотиков убил 87-летнюю старушку. По данным регионального СК, он сначала избил пожилую женщину, а затем начал её душить.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ECOSY

Дарья Нарыкова
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