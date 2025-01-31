В Москве 11-летняя девочка зарезала бабушку из-за запрета погулять

В октябре 2024 года у школьницы выявили лёгкую умственную отсталость. Однако она не состояла ни на каких учётах. Девочка живёт на улице Твардовского с родителями и бабушкой. Конфликт с последней случился накануне днём. Школьница хотела пойти погулять, но пенсионерка сказала, что вечером должен прийти репетитор. В результате девочка взяла нож и нанесла смертельное ранение. Старушку спасти не удалось, она скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело.