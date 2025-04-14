Пьяная ссора закончилась убийством: В Салехарде отчим до смерти забил пасынка
СК: В Салехарде отчим до смерти забил пасынка во время застолья
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В Салехарде отчим поссорился с пасынком во время попойки и до смерти забил его. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СКР.
Потасовка произошла 21 февраля 2025 года. По данным следствия, отчим и пасынок принялись вместе выпивать. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт, решить который мирным путём не удалось. Отчим нанёс пасынку множество ударов по разным частям тела. В результате нападения пострадавший получил тупую травму в поясничной области.
В итоге 2 апреля мужчина скончался от полученных повреждений. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Отчима уже задержали.
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