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14 апреля, 13:09

Пьяная ссора закончилась убийством: В Салехарде отчим до смерти забил пасынка

СК: В Салехарде отчим до смерти забил пасынка во время застолья

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Салехарде отчим поссорился с пасынком во время попойки и до смерти забил его. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СКР.

Потасовка произошла 21 февраля 2025 года. По данным следствия, отчим и пасынок принялись вместе выпивать. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт, решить который мирным путём не удалось. Отчим нанёс пасынку множество ударов по разным частям тела. В результате нападения пострадавший получил тупую травму в поясничной области.

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В итоге 2 апреля мужчина скончался от полученных повреждений. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Отчима уже задержали.

Ранее Life.ru сообщал, что жительница Петербурга убила сожителя своей сестры, пытаясь защитить её от побоев. Женщина поссорилась с мужчиной и нанесла ему несколько ударов ножом в область груди. Пострадавший скончался на месте.

Алиса Хуссаин
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