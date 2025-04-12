Сотрудницу администрации жестоко зарезали в Данилове, под подозрением её муж

В Данилове Ярославской области 39-летний супруг зарезал 37-летнюю жену во время очередной ссоры. Пара находилась на грани развода, инициатором которого была погибшая Марьяна Манькова. Об этом сообщает kp.ru.

Девушка работала юрисконсультом в администрации Данилова. На работе о её семейных проблемах не знали, но родные и близкие слышали о том, что Марьяна собралась развестись. Однако её муж Андрей не хотел расходиться и оставлять двухлетнего сына. Очередной скандал закончился поножовщиной, Манькова получила несколько ранений и скончалась. Мужчину задержали и отправили в СИЗО, возбуждено уголовное дело.

«Вчера трагически оборвалась жизнь нашей коллеги, юрисконсульта администрации района Маньковой (Варнавиной) Марьяны Ивановны. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойной», — написали в группе администрации.