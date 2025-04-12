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12 апреля, 10:22

Сотрудницу администрации жестоко зарезали в Данилове, под подозрением её муж

Kp.ru: Убивший сотрудницу администрации Данилова мужчина отправлен в СИЗО

Марьяна Манькова. Обложка © VK / Даниловский район

Марьяна Манькова. Обложка © VK / Даниловский район

В Данилове Ярославской области 39-летний супруг зарезал 37-летнюю жену во время очередной ссоры. Пара находилась на грани развода, инициатором которого была погибшая Марьяна Манькова. Об этом сообщает kp.ru.

Девушка работала юрисконсультом в администрации Данилова. На работе о её семейных проблемах не знали, но родные и близкие слышали о том, что Марьяна собралась развестись. Однако её муж Андрей не хотел расходиться и оставлять двухлетнего сына. Очередной скандал закончился поножовщиной, Манькова получила несколько ранений и скончалась. Мужчину задержали и отправили в СИЗО, возбуждено уголовное дело.

«Вчера трагически оборвалась жизнь нашей коллеги, юрисконсульта администрации района Маньковой (Варнавиной) Марьяны Ивановны. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойной», — написали в группе администрации.

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Ранее Life.ru рассказывал о страшном случае, который произошёл в Нижегородской области. Там дочь зарезала мать за призывы найти работу. Чтобы скрыть следы преступления, она также подожгла квартиру и случайно погибла сама.

Алена Пенчугина
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