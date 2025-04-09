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9 апреля, 11:28

В Подмосковье зарезали десятилетнего мальчика

Mash: В подмосковной деревне Ермолино зарезали 10-летнего мальчика

Обложка © ТАСС / Антон Ваганов

Обложка © ТАСС / Антон Ваганов

В Подмосковье зарезали десятилетнего мальчика. Трагедия произошла в деревне Ермолино Дмитровского округа, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, окровавленное тело мальчика с ножевым ранением нашли прохожие на детской площадки. Они остановили машину скорой помощи, которая проезжала мимо, однако врачам оставалось лишь констатировать смерть.

По словам местных жителей, мальчика зарезали в драке.

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