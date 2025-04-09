В Подмосковье зарезали десятилетнего мальчика
Mash: В подмосковной деревне Ермолино зарезали 10-летнего мальчика
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В Подмосковье зарезали десятилетнего мальчика. Трагедия произошла в деревне Ермолино Дмитровского округа, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, окровавленное тело мальчика с ножевым ранением нашли прохожие на детской площадки. Они остановили машину скорой помощи, которая проезжала мимо, однако врачам оставалось лишь констатировать смерть.
По словам местных жителей, мальчика зарезали в драке.
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