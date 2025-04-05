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Регион
5 апреля, 19:46

Мать из Казани, зарезавшую сына ножницами, арестовали на два месяца

Приволжский районный суд Казани избрал меру пресечения для Анастасии Антоновой, которую обвиняют в расправе над пятилетним ребёнком ножницами. Мать-убийца отправится в СИЗО на два месяца, сообщили в местной прокуратуре.

«Сегодня суд с учётом позиции прокуратуры Приволжского района города Казани избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, что сегодня накануне в Казани было обнаружено тело пятилетнего мальчика. Мать убила его ножницами, спасти ребёнка не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. После содеянного 27-летняя жительница Казани попыталась совершить суицид.

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Прокуратура ТАТАРСТАНА

Ольга Сливченко
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