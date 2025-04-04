«Зачем я родилась»: Мать-убийца из Казани пыталась совершить суицид после расправы над сыном

Неадекватная мать из Казани, которая ножницами убила своего 5-летнего сына, пыталась совершить суицид после преступления. Медики были вынуждены доставить женщину в больницу, сообщает РЕН ТВ. На месте трагедии обнаружили две пары ножниц и записку, где она признаётся, что «никогда не понимала зачем родилась».

В момент убийства в квартире также находились ещё шесть родственников, которые спали. Женщина не разговаривала с членами семьи в течение трёх дней. Сейчас убийца задержана.