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Регион
4 апреля, 10:10

Неадекватная мать ножницами проткнула пятилетнего сына в Казани, он не выжил

СК: В Казани женщина ножницами убила пятилетнего сына

Мать зарезала ножницами пятилетнего сына в Казани. Обложка © Пресс-служба СУ СК по РТ

Мать зарезала ножницами пятилетнего сына в Казани. Обложка © Пресс-служба СУ СК по РТ

В Казани женщина убила своего пятилетнего сына ножницами. Тело мальчика обнаружили утром 4 апреля в одном из жилых домов на улице Юлиуса Фучика, сообщает Следственный комитет по региону. Обстоятельства преступления пока уточняются, однако известно, что 27-летняя мать была в неадекватном состоянии. В связи с произошедшим следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Железноводске мужчина убил свою жену и спрятал её тело в бочке, закопав за пределами города. 46-летний Андрей поссорился с Яной, и в ходе конфликта избил её лопатой, в результате чего женщина погибла. Поняв, что произошло, он запихнул её тело в 200-литровую бочку и вывез его на автомобиле жены.

Александра Мышляева
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