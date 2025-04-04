Неадекватная мать ножницами проткнула пятилетнего сына в Казани, он не выжил

В Казани женщина убила своего пятилетнего сына ножницами. Тело мальчика обнаружили утром 4 апреля в одном из жилых домов на улице Юлиуса Фучика, сообщает Следственный комитет по региону. Обстоятельства преступления пока уточняются, однако известно, что 27-летняя мать была в неадекватном состоянии. В связи с произошедшим следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Железноводске мужчина убил свою жену и спрятал её тело в бочке, закопав за пределами города. 46-летний Андрей поссорился с Яной, и в ходе конфликта избил её лопатой, в результате чего женщина погибла. Поняв, что произошло, он запихнул её тело в 200-литровую бочку и вывез его на автомобиле жены.