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Регион
31 марта, 13:07

В Бурятии встреча двух подростков закончилась смертельной поножовщиной

СК: В Улан-Удэ пьяный 17-летний подросток зарезал родственника

В Улан-Удэ подростки устроили поножовщину со смертельным исходом после того, как во время дружеской встречи между двумя парнями вспыхнул конфликт. Они приходились друг другу родственниками.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия, двое 17-летний парней распивали алкоголь дома. Неожиданно дружеская посиделка переросла в ссору. Во время конфликта один из парней схватил нож и ударил другого в грудь, отчего пострадавший скончался на месте. Нападавший сбежал, избавившись от улик в ближайшем сугробе.

Нож, с которым 17-летний подросток напал на сверстника. Фото © Telegram / СУ СК РФ по Республике Бурятия

Нож, с которым 17-летний подросток напал на сверстника. Фото © Telegram / СУ СК РФ по Республике Бурятия

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый в убийстве ранее приехал из другого региона — здесь он учился в духовной образовательной организации. На данный момент он помещён в СИЗО.

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А ранее Life.ru сообщал, что в Москве обнаружили тело мужчины с ножевым ранением в области сердца. Позднее выяснилось, что незадолго до смерти от сделал предложение своей возлюбленной, однако получил отказ.

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Shutterstock / FOTODOM / rootstock

Мария Любицкая
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