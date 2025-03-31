В Бурятии встреча двух подростков закончилась смертельной поножовщиной
СК: В Улан-Удэ пьяный 17-летний подросток зарезал родственника
В Улан-Удэ подростки устроили поножовщину со смертельным исходом после того, как во время дружеской встречи между двумя парнями вспыхнул конфликт. Они приходились друг другу родственниками.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия, двое 17-летний парней распивали алкоголь дома. Неожиданно дружеская посиделка переросла в ссору. Во время конфликта один из парней схватил нож и ударил другого в грудь, отчего пострадавший скончался на месте. Нападавший сбежал, избавившись от улик в ближайшем сугробе.
Нож, с которым 17-летний подросток напал на сверстника. Фото © Telegram / СУ СК РФ по Республике Бурятия
В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый в убийстве ранее приехал из другого региона — здесь он учился в духовной образовательной организации. На данный момент он помещён в СИЗО.
А ранее Life.ru сообщал, что в Москве обнаружили тело мужчины с ножевым ранением в области сердца. Позднее выяснилось, что незадолго до смерти от сделал предложение своей возлюбленной, однако получил отказ.
Shutterstock / FOTODOM / rootstock