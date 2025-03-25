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Регион
25 марта, 14:03

На Урале школьник пырнул незнакомца ножом в область сердца

Kp.ru: В Екатеринбурге школьник ударил ножом в грудь незнакомого мужчину

В Екатеринбурге учащийся 10-го класса нанёс ножевое ранение в грудь 20-летнему молодому человеку, с которым даже не был знаком. Инцидент произошёл вечером, 22 марта. Пострадавший направлялся домой по улице Щорса, а когда зашёл во двор на улице Сурикова, был атакован — удар пришёлся в область рядом с сердцем.

Свидетели вызвали пострадавшему скорую помощь, после чего его доставили в больницу № 36. Подозреваемого, несовершеннолетнего подростка, задержали быстро. Выяснилось, что 17-летний Андрей (имя изменено) проживает и учится в этом же районе. По предварительным данным, его мать преподает основы безопасности жизнедеятельности в одной из школ.

«Его нашли и допросили 24 марта. Он дал признательные показания и был задержан», — рассказал о ситуации источник kp.ru.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Максимальное наказание по этой статье составляет до 10 лет лишения свободы.

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На Кубани мамаша изрезала ножом живот двухмесячному сыну

Ранее Life.ru сообщал о задержании в Ростовской области мужчины, ворвавшегося с ножом в детский сад Каменска-Шахтинского. К счастью, никто не пострадал — неадекватный персонаж сам покинул дошкольное учреждение. Позже выяснилось, что во время своей выходки он был пьян.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AlexandrinaZ

Юрий Лысенко
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