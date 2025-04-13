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Регион
13 апреля, 16:10

Защитила от побоев: Жительница Петербурга убила сожителя сестры ударом ножа в грудь

В Петербурге женщина убила сожителя сестры, пытаясь защитить её от побоев

Девушка с ножом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HenadziPechan

Девушка с ножом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HenadziPechan

В Санкт-Петербурге на улице Заводской пьяная женщина поссорилась со знакомым и нанесла два удара ножом в область его груди и руки. Пострадавший скончался на месте от полученных травм, сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

Осмотр квартиры, где произошло убийство. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

«В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение, решён вопрос по мере пресечения», — уточнили в ведомстве.

По данным телеграм-канала «Конкретно.ру», 44-летний мужчина избивал свою сожительницу, за что и получил удары ножом от её сестры. В полицию обратился брат погибшего, который рассказал, что в одном из мессенджеров ему прислали фотографию родственника с ножевым ранением груди. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Алена Пенчугина
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