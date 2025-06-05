«Они напали на меня»: Житель Ялты зарезал мать и бабушку
В Ялте мужчина убил мать и бабушку, которые запрещали ему выпивать
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В Ялте произошло жестокое убийство. 34-летний мужчина расправился с собственными матерью и бабушкой, предположительно, из-за их попыток запретить ему выпивать.
«29 мая в дежурную часть полиции Ялты поступило заявление о пропаже двух местных жительниц. Со слов заявителя, пожилая женщина и её 53-летняя дочь уже около двух недель не выходят на связь», — сказано в сообщении пресс-службы местного МВД.
Кадры задержания жителя Ялты. Видео © Telegram / Полиция Ялты
Тела 73-летней пенсионерки и её дочки были обнаружены первого июня в их квартире на улице Цветочной. Правоохранители установили, что смерть носила насильственный характер.
Сотрудники ялтинской полиции в кратчайшие сроки установили виновника трагедии и задержали мужчину, который приходился погибшим внуком и сыном, соответственно.
По признанию подозреваемого, преступление он совершил в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения — пил, как утверждает, с убитыми родственницами. В ходе вспыхнувшей ссоры со своей матерью и бабушкой они якобы совершили на него нападение. Защищаясь, мужчина нанёс обеим женщинам множественные ножевые ранения.
Перед тем как покинуть место преступления, злоумышленник похитил накопления и мобильные телефоны своих жертв. Чтобы скрыть улики, он удалил историю звонков, уничтожил SIM-карты и сжёг личные документы бабушки и матери. Несмотря на попытку бегства в другой насёленный пункт, житель Ялты был оперативно задержан правоохранительными органами.
Ранее шокирующая трагедия произошла в Москве — семейная ссора в одной из квартир на улице Бартеневской обернулась убийством. Пятнадцатилетняя дочь, по данным следствия, зарезала собственного отца, нанеся ему несколько ударов ножом. Позднее оказалось, что родитель часто издевался над дочкой, избивал её так сильно, что ей приходилось скрывать синяки от одноклассников. С 2023 года убитого разыскивали приставы.