«Они напали на меня»: Житель Ялты зарезал мать и бабушку

В Ялте произошло жестокое убийство. 34-летний мужчина расправился с собственными матерью и бабушкой, предположительно, из-за их попыток запретить ему выпивать.

«29 мая в дежурную часть полиции Ялты поступило заявление о пропаже двух местных жительниц. Со слов заявителя, пожилая женщина и её 53-летняя дочь уже около двух недель не выходят на связь», — сказано в сообщении пресс-службы местного МВД.

Кадры задержания жителя Ялты. Видео © Telegram / Полиция Ялты

Тела 73-летней пенсионерки и её дочки были обнаружены первого июня в их квартире на улице Цветочной. Правоохранители установили, что смерть носила насильственный характер.

Сотрудники ялтинской полиции в кратчайшие сроки установили виновника трагедии и задержали мужчину, который приходился погибшим внуком и сыном, соответственно.

По признанию подозреваемого, преступление он совершил в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения — пил, как утверждает, с убитыми родственницами. В ходе вспыхнувшей ссоры со своей матерью и бабушкой они якобы совершили на него нападение. Защищаясь, мужчина нанёс обеим женщинам множественные ножевые ранения.