Убившая отца 15-летняя школьница месяцами терпела побои и прятала синяки от друзей

Отец 15-летней школьницы Алисы, которая зарезала его сегодня в московской квартире, часто избивал девочку. Об этом Telegram-каналу SHOT рассказали её одноклассники и друзья. Некоторые дети также подтвердили проблемы мужчины с наркотиками.

Отец, которого убила 15-летняя дочь, часто избивал школьницу. Фото © SHOT

Школьники объяснили, что девочка была тихой и спокойной, никогда не жаловалась на жизнь. Однако её замкнутость усилилась после того, как отец начал периодически применять к ней физическую силу. Лишь после этого Алиса несколько раз упомянула о том, что её бьют.