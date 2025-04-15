Убившая отца 15-летняя школьница месяцами терпела побои и прятала синяки от друзей
SHOT: Москвич, которого убила 15-летняя дочь, постоянно избивал школьницу
Отец 15-летней школьницы Алисы, которая зарезала его сегодня в московской квартире, часто избивал девочку. Об этом Telegram-каналу SHOT рассказали её одноклассники и друзья. Некоторые дети также подтвердили проблемы мужчины с наркотиками.
Отец, которого убила 15-летняя дочь, часто избивал школьницу. Фото © SHOT
Школьники объяснили, что девочка была тихой и спокойной, никогда не жаловалась на жизнь. Однако её замкнутость усилилась после того, как отец начал периодически применять к ней физическую силу. Лишь после этого Алиса несколько раз упомянула о том, что её бьют.
Одна из подруг отметила, что у школьницы были хорошие отношения с матерью, но с отцом они не ладили и в семье часто возникали конфликты. Не так давно мужчина снова ударил ребёнка, но синяки Алиса скрывала и никому не показывала. При этом в школе все знали о проблемах в семье девочки, даже новички.
Напомним, что в Москве 15-летняя школьница зарезала своего отца во время ссоры, пытаясь защитить свою 20-летнюю сестру. Погибший просил дочь взять на себя кредит для погашения его долгов. Соседи рассказали, что в течение всего утра из квартиры доносились крики: девочки звали на помощь, а отец угрожал расправой. В момент происшествия мать находилась на работе.