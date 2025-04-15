Убитый младшей дочерью москвич заставлял старшую взять кредит на 1,4 млн

Отец заставлял дочь-студентку взять в банке кредит на 1,4 миллиона рублей, сообщает SHOT. Роман работал охранником и не мог закрыть свои предыдущие долги по микрозаймам. Сегодня утром он первый схватился за нож, угрожал убить старшую дочку, порезал ей руку и оттаскал за волосы. Младшая заступилась и убила его.

Место убийства мужчины в Москве. Видео © Telegram / SHOT

41-летний Роман начал орать на 20-летнюю дочь Марьяну из-за того, что та не выключила телевизор и собиралась уйти на пары в колледж. После этого мужчина в порыве своего гнева снова припоминать дочери то, что она отказывается взять кредит и помочь папе. Отец заявил, что если она сама не пойдёт в банк, то он её туда потащит. Когда та студентка снова ответила отказом, папа врезал ей кулаком по щеке, а потом сбегал на кухню за маленьким ножом и стал замахиваться на неё, но успел порезать только руку.

Это увидела младшая Алиса и тоже побежала на кухню за ножом. Когда отец таскал сестру за волосы, школьница набросилась на него и начала бить в шею, чтобы отпустил Марьяну. Мужчина упал. Но сначала всё равно не сдавался и пытался наброситься на дочерей. Также, как рассказали девочки, у отца были проблемы с алкоголем. Роман постоянно попрекал дочерей, унижал их и бил. В полицию сёстры обращаться боялись, отец им говорил, что это всё равно бесполезно и они получат от него ещё больше.