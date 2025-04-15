Сестра за сестру: Life.ru узнал, что происходило в квартире перед убийством москвича 15-летней дочкой

15-летняя школьница зарезала отца в московской квартире зато, что он избил старшую дочь из-за микрокредита. По данным SHOT, девочка заступилась за 20-летнюю сестру, которую мужчина заставлял оформить на себя займ, чтобы закрыть свой.

Трагедия развернулась сегодня утром, когда студентка четвёртого курса медицинского колледжа собиралась на пары. Отец начал требовать, чтобы дочь взяла для него микрокредит. С криков отец перешёл к рукоприкладству. Младшая не выдержала и схватила на кухне кухонный нож, а затем несколько раз ударила папу ножом в область шеи. Школьница на допросе рассказала, что была настолько зла, что желала ему смерти и целенаправленно целилась именно в эту зону.

По словам девочки, отец постоянно срывался на старшую дочь из-за любой мелочи и гнобил её. 41-летний Роман после ножевых ударов ещё пытался в ответ напасть на девочек. После его гибели сёстры никуда не сбегали. Подозреваемую задержали в квартире. В отношении неё решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 105 «Убийство». Школьнице грозит до 15 лет, так как подросток уже подлежит уголовной ответственности.

Семья считалась благополучной, на учёте в полиции она не стояла. Мама девочек – медик, работает в поликлинике, в момент убийства мужа она была на смене. Погибший же несколько раз попадал в неприятности и был судим. Первый раз за нападение на полицейского с базовым баллончиком в Южном Бутово, второй — за хранение наркотиков в особо крупном размере и покупку амфетамина. У Романа остались долги по кредитам, из-за чего в отношении него было открыто исполнительное производство судебными приставами.