В Челябинске пьяный неадекват несколько раз ударил ножом 11-летнего ребёнка

В Челябинске мужчина с ножом напал на 11-летнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.

«В Металлургическом районе города Челябинск регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, 1988 года рождения», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл вечером во вторник, 14 апреля. 37-летний мужчина был пьян. Согласно данным следствия, что во дворе одного из домов по улице Дегтярёва подозреваемый по каким-то причинам захотел убить 11-летнего мальчика. Он нанёс множество ударов ножом в туловище ребёнка, но, к счастью, ему помешал очевидец.

Мужчина задержан, решается вопрос о его аресте. Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений».