Спасли прохожие: В Ростове-на-Дону мужчина чуть до смерти не забил подростка

В Ростове-на-Дону мужчину задержали за покушение на убийство подростка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Следователи работают с подозреваемым в покушении на убийство подростка в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / Ростовский Следком

«Следственным отделом по Ворошиловскому району города Ростов-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении.

Как рассказали следователи, 11 апреля во дворе многоквартирного дома на улице Пацаева произошёл словесный конфликт между подозреваемым и 16-летним подростком. В результате мужчина избил несовершеннолетнего руками и ногами. Удары он наносил по голове и туловищу.

К счастью, прохожие спасли парня от гибели. Подростка госпитализировали, ему оказывают помощь. Решается вопрос об аресте подозреваемого, расследование продолжается.