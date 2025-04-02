Крепкий орешек из Владивостока выжил после избиения, нескольких ножевых и поджога

Трое злоумышленников жестоко покалечили жителя Владивостока. Неизвестные избили бедолагу, подожгли его, а затем несколько раз ударили ножом в спину. Преступников ищет полиция.

Инцидент произошёл на улице Адмирала Юмашева в районе торгового центра «Самоцвет». Истекающего кровью мужчину нашёл охранник, который и вызвал правоохранителей. Нападение запечатлела камера видеонаблюдения.

Запись с камеры. Видео © Telegram / Newsbox24.tv

«Установлено, что трое неизвестных граждан нанесли ножевые ранения 41-летнему жителю Владивостока. Мужчина госпитализирован. По данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении МВД.