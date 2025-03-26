В Пятигорске толпа подростков до смерти забила брата погибшего бойца СВО и разрисовала его тело

В Пятигорске Ставропольского края правоохранители задержали 14-летнего школьника по подозрению в убийстве 20-летнего юноши, чьё тело обнаружили в парке. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

Там пояснили, что в СМИ появилось обращение жительницы Ставрополья к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Женщина была не согласна с установлением обстоятельств убийства её 20-летнего сына.

«В марте текущего года группа подростков жестоко избила молодого человека в одном из парков, причинив, в том числе тяжёлую травму головы, после чего 14-летний подросток задушил пострадавшего. Несмотря на то, что в противоправных действиях принимали участие несколько несовершеннолетних, к ответственности привлекается только один фигурант», — говорится в сообщении.

Школьника задержали и отправили под арест. Ведутся все необходимые экспертизы. Мать пострадавшего требует привлечь всех подростков, избивших её сына, пишет «Блокнот». Она рассказала, что после убийства они писали гадости маркером на теле. Недавно женщина потеряла на СВО старшего сына. У неё осталось двое детей, которые боятся выходить на улицу.