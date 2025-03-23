Мужчине сломали челюсть из-за неправильной парковки в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина избил водителя из-за неправильной парковки. Об этом сообщает телеграм-канал «Петербург с огоньком».

В Петербурге мужчине сломали челюсть из-за неправильной парковки. Видео © Telegram / Петербург с огоньком

Согласно данным издания, 36-летний мужчина оставил свой автомобиль на пешеходной зоне, чтобы выгрузить крупногабаритный груз. Это возмутило 57-летнего жителя. Уличная камера зафиксировала, как он наносит удар нарушителю в голову. В результате столкновения водителя доставили в больницу с переломом челюсти и сотрясением мозга.