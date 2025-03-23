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23 марта, 18:36

Мужчине сломали челюсть из-за неправильной парковки в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина избил водителя из-за неправильной парковки. Об этом сообщает телеграм-канал «Петербург с огоньком».

В Петербурге мужчине сломали челюсть из-за неправильной парковки. Видео © Telegram / Петербург с огоньком

Согласно данным издания, 36-летний мужчина оставил свой автомобиль на пешеходной зоне, чтобы выгрузить крупногабаритный груз. Это возмутило 57-летнего жителя. Уличная камера зафиксировала, как он наносит удар нарушителю в голову. В результате столкновения водителя доставили в больницу с переломом челюсти и сотрясением мозга.

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Ранее Life.ru рассказывал, что вечером 21 марта в подмосковных Люберцах на улице Карла Либкнехта группа подростков устроила драку. В процессе конфликта один из них выстрелил из сигнального пистолета в лоб другому. Пострадавшего госпитализировали с ожогом лица.

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Telegram / Петербург с огоньком

Александра Мышляева
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