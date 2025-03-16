В Дагестане женщины устроили массовую драку в очереди за бесплатными обоями

Женщины из Дагестана подрались в очереди за бесплатными обоями. О потасовке сообщил Mash Gor.

Кадры потасовки в дербентском магазине. Видео © Telegram / Mash Gor

Магазин в Дербенте сообщил местным жителям об акции и выставил на продажу рулоны за символический рубль. Но добрым делом это вряд ли можно назвать, так как в помещении начался жуткий ажиотаж. Все желающие заполучить обои начали вырывать их друг у друга. В суматохе некоторым посетительницам прилетело по несколько ударов.

Некоторые женщины падали, но рулоны бесплатных обоев старательно прижимали к себе. Чем всё закончилось, неизвестно.