В Дагестане женщины устроили массовую драку в очереди за бесплатными обоями
Женщины из Дагестана подрались в очереди за бесплатными обоями. О потасовке сообщил Mash Gor.
Кадры потасовки в дербентском магазине. Видео © Telegram / Mash Gor
Магазин в Дербенте сообщил местным жителям об акции и выставил на продажу рулоны за символический рубль. Но добрым делом это вряд ли можно назвать, так как в помещении начался жуткий ажиотаж. Все желающие заполучить обои начали вырывать их друг у друга. В суматохе некоторым посетительницам прилетело по несколько ударов.
Некоторые женщины падали, но рулоны бесплатных обоев старательно прижимали к себе. Чем всё закончилось, неизвестно.
Ранее сообщалось о другой драке среди женщин — инцидент произошёл в Эстонии во время концерта Валерия Меладзе. Конфликт случился из-за того, что две фанатки артиста не смогли поделить вид на исполнителя хитов «Салют, Вера» и «Красиво».
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