Болельщики устроили массовую драку перед матчем «Калуги» и «Динамо-2» в Химках
В подмосковных Химках произошла массовая драка между футбольными болельщиками. Инцидент случился в микрорайоне Новогорск перед матчем между командами «Динамо-2» и «Калуга» и был снят на видео очевидцами.
Массовая драка футбольных болельщиков в Химках. Видео © VK / Элитная Москва
По словам свидетелей, в столкновении участвовало около 30 человек. Местные жители вызвали полицию. В результате задержаны трое участников драки, в отношении их составлены административные протоколы. Пострадавших в ходе инцидента нет.
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VK / Элитная Москва