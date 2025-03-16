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16 марта, 11:52

Болельщики устроили массовую драку перед матчем «Калуги» и «Динамо-2» в Химках

В подмосковных Химках произошла массовая драка между футбольными болельщиками. Инцидент случился в микрорайоне Новогорск перед матчем между командами «Динамо-2» и «Калуга» и был снят на видео очевидцами.

Массовая драка футбольных болельщиков в Химках. Видео © VK / Элитная Москва

По словам свидетелей, в столкновении участвовало около 30 человек. Местные жители вызвали полицию. В результате задержаны трое участников драки, в отношении их составлены административные протоколы. Пострадавших в ходе инцидента нет.

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Обложка ©

VK / Элитная Москва

Юрий Лысенко
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