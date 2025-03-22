Подростку выстрелили в лицо во время массовой драки в Подмосковье
Подросток из Люберец получил ожог лба из сигнального пистолета в ходе драки
Вечером 21 марта в подмосковном городе Люберцы на улице Карла Либкнехта группа подростков устроила драку. В ходе конфликта один из несовершеннолетних выстрелил из сигнального пистолета в лоб другому. Пострадавший был доставлен в больницу с ожогом лица. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
Следователи возбудили уголовное дело по статье за хулиганство (ст. 213 УК РФ). Расследование дела продолжается, сотрудники ведомства устанавливают всех фигурантов конфликта.
Ранее сообщалось, что в Саратове произошёл конфликт между несколькими молодыми людьми и мужчиной. Противоборствующие стороны сначала дрались бутылками и камнями, а после стычка переросла в стрельбу.
Life.ru / Kandinsky 3.1