Подростку выстрелили в лицо во время массовой драки в Подмосковье

Вечером 21 марта в подмосковном городе Люберцы на улице Карла Либкнехта группа подростков устроила драку. В ходе конфликта один из несовершеннолетних выстрелил из сигнального пистолета в лоб другому. Пострадавший был доставлен в больницу с ожогом лица. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.