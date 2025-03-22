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22 марта, 12:25

Подростку выстрелили в лицо во время массовой драки в Подмосковье

Подросток из Люберец получил ожог лба из сигнального пистолета в ходе драки

Вечером 21 марта в подмосковном городе Люберцы на улице Карла Либкнехта группа подростков устроила драку. В ходе конфликта один из несовершеннолетних выстрелил из сигнального пистолета в лоб другому. Пострадавший был доставлен в больницу с ожогом лица. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье за хулиганство (ст. 213 УК РФ). Расследование дела продолжается, сотрудники ведомства устанавливают всех фигурантов конфликта.

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Ранее сообщалось, что в Саратове произошёл конфликт между несколькими молодыми людьми и мужчиной. Противоборствующие стороны сначала дрались бутылками и камнями, а после стычка переросла в стрельбу.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Ольга Сливченко
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