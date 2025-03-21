В Калмыкии найден мёртвым подросток, издевавшийся над сверстником

В Калмыкии был найден мертвым подросток, который, возможно, связан с травлей другого школьника. Предварительные данные указывают на то, что он покончил с собой, сообщает RT со ссылкой на источник в силовых структурах.

Официально причастность погибшего мальчика к издевательствам над покончившим с собой 14-летним школьникам не доказана.

Правоохранители проводят расследование уголовного дела по статье о доведении до самоубийства. Поводом для расследования послужила смерть 14-летнего Артёма, скончавшегося в результате самоубийства в Сарпинском районе. Родственники подростка утверждают, что незадолго до гибели у него был конфликт со сверстниками, в результате которого парня жестоко избили толпой. В числе нападавших был и тот школьник, тело которого было найдено позднее.