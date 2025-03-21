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21 марта, 14:26

В Калмыкии найден мёртвым подросток, издевавшийся над сверстником

RT: В Калмыкии найден мёртвым подросток, причастный к травле сверстника

В Калмыкии был найден мертвым подросток, который, возможно, связан с травлей другого школьника. Предварительные данные указывают на то, что он покончил с собой, сообщает RT со ссылкой на источник в силовых структурах.

Официально причастность погибшего мальчика к издевательствам над покончившим с собой 14-летним школьникам не доказана.

Правоохранители проводят расследование уголовного дела по статье о доведении до самоубийства. Поводом для расследования послужила смерть 14-летнего Артёма, скончавшегося в результате самоубийства в Сарпинском районе. Родственники подростка утверждают, что незадолго до гибели у него был конфликт со сверстниками, в результате которого парня жестоко избили толпой. В числе нападавших был и тот школьник, тело которого было найдено позднее.

В Петербурге завелась банда подростков, которая грабит детей
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Ранее стало известно, что следователи из Красноярского края раскрыли дело о расправе над подростком, которого убили 17 лет назад. Виновником гибели несовершеннолетнего оказался 35-летний житель Богучанского района, который в злополучный день почти 20 лет назад забил насмерть школьника.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Ольга Сливченко
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