В Петербурге завелась банда подростков, которая грабит детей

В Петербурге в Шушарах произошли несколько ограблений детей. Всё началось в середине дня накануне. Около 15:00 группа подростков отобрала у 11-летнего школьника пакет с заказом у ресторана быстропита, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Мальчик позвонил отцу, а тот вызвал полицию. Правда, прибывшие на место правоохранители уже не застали злоумышленников. Примерно через полчаса подростка отняли пять тысяч рублей у третьеклассника. Третьей жертвой стал мужчиной, у которого неизвестные потребовали 200 рублей. Он не стал вступать в конфликт, отдал деньги, после чего обратился в полицию.