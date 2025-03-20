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20 марта, 14:22

В Петербурге завелась банда подростков, которая грабит детей

В Шушарах произошли три уличные ограбления за день

В Петербурге в Шушарах произошли несколько ограблений детей. Всё началось в середине дня накануне. Около 15:00 группа подростков отобрала у 11-летнего школьника пакет с заказом у ресторана быстропита, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Мальчик позвонил отцу, а тот вызвал полицию. Правда, прибывшие на место правоохранители уже не застали злоумышленников. Примерно через полчаса подростка отняли пять тысяч рублей у третьеклассника. Третьей жертвой стал мужчиной, у которого неизвестные потребовали 200 рублей. Он не стал вступать в конфликт, отдал деньги, после чего обратился в полицию.

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Ранее по Польше прокатилась волна убийств и ограблений пенсионеров. Задержаны были местный житель и украинец.

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Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Никита Никонов
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