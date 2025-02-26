По Польше прокатилась волна убийств пожилых, задержаны украинец и поляк

В Варшаве произошла волна убийств пожилых людей. Об этом сообщает польский телеканал TVN.

По данным издания, задержаны двое подозреваемых — граждане Польши и Украины. Во всех случаях убийства были связаны с ограблениями. Первая жертва, пожилая женщина, была убита в Старом городе. Ей было восемьдесят лет, её задушили. Из квартиры пропали картины, два ноутбука, два телефона, ювелирные украшения, фигурка из слоновой кости и банковские карты.

Также сообщается о случае в районе Кабаты, где преступник связал 73-летнюю женщину и заставил её позвонить в банк для получения доступа к её счету. Однако сотрудница банка заподозрила что-то неладное во время разговора с пожилой женщиной и вызвала помощь. Когда полицейские пришли на место, преступник попытался сбежать через окно, выпрыгнув со второго этажа.