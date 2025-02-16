Сирийский мигрант с улыбкой на лице зарезал подростка и ранил ещё 5 прохожих в Австрии
В австрийском городе Филлах сирийский мигрант убил 14-летнего подростка на улице
Убийца улыбается во время задержания. Обложка © X / Miss P
В австрийском городе Филлах 23-летний мигрант внезапно накинулся на прохожих с ножом. В результате погиб 14-летний мальчик. Об этом сообщает CNN.
Убитый мальчик. Фото © X / Miss P
Около 16:00 по местному времени мигрант из Сирии внезапно решил начать убивать людей прямо в центре города. Ему удалось ранить пять человек. К сожалению, он также убил 14-летнего мальчика. Во время задержания убийца был вполне доволен собой, о чём говорит улыбка на его лице.
По словам представителя полиции Райнера Дионисио, помог поймать напавшего другой беженец из Сирии — 42-летний доставщик еды Аллаэддин Альхалаби. Он сбил парня своей машиной. Полиция выясняет мотивы ополоумевшего сирийца и ведёт поиск возможных соучастников.
Ранее в Великобритании 70 мигрантов-педофилов в течение долго времени насиловали 15-летнюю девочку. После этого у неё появились проблемы с алкоголем и депрессия, а сами преступники уже вышли на свободу. Она говорит, что этот инцидент забрал у неё лучшие годы жизни.