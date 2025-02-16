Сирийский мигрант с улыбкой на лице зарезал подростка и ранил ещё 5 прохожих в Австрии

В австрийском городе Филлах 23-летний мигрант внезапно накинулся на прохожих с ножом. В результате погиб 14-летний мальчик. Об этом сообщает CNN.

Убитый мальчик. Фото © X / Miss P

Около 16:00 по местному времени мигрант из Сирии внезапно решил начать убивать людей прямо в центре города. Ему удалось ранить пять человек. К сожалению, он также убил 14-летнего мальчика. Во время задержания убийца был вполне доволен собой, о чём говорит улыбка на его лице.

По словам представителя полиции Райнера Дионисио, помог поймать напавшего другой беженец из Сирии — 42-летний доставщик еды Аллаэддин Альхалаби. Он сбил парня своей машиной. Полиция выясняет мотивы ополоумевшего сирийца и ведёт поиск возможных соучастников.