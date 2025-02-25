Убившие женщину глава уральского посёлка и депутат пытали и поджигали её живьём
74.ru: Депутат и глава посёлка в Челябинской области пытали и поджигали женщину
Дмитрий Рудский, Гульназ Валеева и Александр Брухаль. Фото © Сайт Рымникского сельского поселения / Собрание депутатов Брединского района
Стали известны страшные подробности убийства на Урале. Сестра погибшей рассказала, что глава Рымникского поселения Дмитрий Рудский, местный депутат Александр Брухаль и его сын Андрей отвезли женщину в Морозовку, где привязали её к дереву, пытали и поджигали живьём. Об этом девушка поведала в интервью 74.ru.
Депутат Александр Брухаль (в центре). Фото © Собрание депутатов Брединского района
Жертвой жестокой расправы стала 46-летняя Гульназ Валеева. Дмитрий Рудский и Гульназ были одноклассниками, ещё в школе у них произошёл серьёзный конфликт. Однако после девушка уехала из посёлка, но два года назад вернулась в Рымникский. Тогда-то убийцы и решили вспомнить старые обиды.
Глава Рымникского поселения Дмитрий Рудский. Фото © Сайт Рымникского сельского поселения
Накануне происшествия семью Валеевой постигло горе — в зоне спецоперации погиб брат. Сестра не стала тревожить Гульназ, девушка вернулась с поминок в четвёртом часу. А на следующий день знакомые передали страшную новость: девушку похитили, силком загрузив в багажник. Её вывезли в Морозовку, где долго пытали, прежде чем зарезать и выкинуть тело в районе Пряткино ближе к федеральной трассе.
Погибшая Гульназ Валеева. Фото © Соцсети
Сестра Гульсум также рассказала, что Гульназ перед тем, как её вытащили из дома, успела позвонить в полицию. По её словам, Дмитрий и Александр не в первый раз вламывались домой и во двор, где жила погибшая. Накануне расправы в дом девушки вломился Рудский с дубинкой, и она успела записать это на видео. В региональном МВД подтвердили звонок. Известно, что на Гульназ писали заявление соседи — у Валеевой были серьёзные конфликты с жителями посёлка.
Гульсум поделилась, что её сестра жила одна, выхаживала брошенных животных. Работала удалённо — писала курсовые и дипломы на заказ, давала консультации.
Напомним, что ранее полицейские задержали Дмитрия Рудского, а также местного депутата и его сына за похищение и жестокое убийство 46-летней женщины. Были возбуждены уголовные дела по статье об убийстве, сопряжённом с похищением человека, совершённом с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору. Вечером 23 февраля трое мужчин в нетрезвом состоянии похитили Гульназ и расправились с ней с особой жестокостью.