Убившие женщину глава уральского посёлка и депутат пытали и поджигали её живьём

Стали известны страшные подробности убийства на Урале. Сестра погибшей рассказала, что глава Рымникского поселения Дмитрий Рудский, местный депутат Александр Брухаль и его сын Андрей отвезли женщину в Морозовку, где привязали её к дереву, пытали и поджигали живьём. Об этом девушка поведала в интервью 74.ru.

Депутат Александр Брухаль (в центре). Фото © Собрание депутатов Брединского района

Жертвой жестокой расправы стала 46-летняя Гульназ Валеева. Дмитрий Рудский и Гульназ были одноклассниками, ещё в школе у них произошёл серьёзный конфликт. Однако после девушка уехала из посёлка, но два года назад вернулась в Рымникский. Тогда-то убийцы и решили вспомнить старые обиды.

Глава Рымникского поселения Дмитрий Рудский. Фото © Сайт Рымникского сельского поселения

Накануне происшествия семью Валеевой постигло горе — в зоне спецоперации погиб брат. Сестра не стала тревожить Гульназ, девушка вернулась с поминок в четвёртом часу. А на следующий день знакомые передали страшную новость: девушку похитили, силком загрузив в багажник. Её вывезли в Морозовку, где долго пытали, прежде чем зарезать и выкинуть тело в районе Пряткино ближе к федеральной трассе.

Погибшая Гульназ Валеева. Фото © Соцсети

Сестра Гульсум также рассказала, что Гульназ перед тем, как её вытащили из дома, успела позвонить в полицию. По её словам, Дмитрий и Александр не в первый раз вламывались домой и во двор, где жила погибшая. Накануне расправы в дом девушки вломился Рудский с дубинкой, и она успела записать это на видео. В региональном МВД подтвердили звонок. Известно, что на Гульназ писали заявление соседи — у Валеевой были серьёзные конфликты с жителями посёлка.

Гульсум поделилась, что её сестра жила одна, выхаживала брошенных животных. Работала удалённо — писала курсовые и дипломы на заказ, давала консультации.