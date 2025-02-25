На Урале главу посёлка и депутата с сыном задержали за похищение и убийство женщины

Полицейские задержали главу Рымникского сельского поселения Брединского района Дмитрия Рудского, а также местного депутата и его сына за похищение и жестокое убийство 46-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«В СУ СК РФ по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении главы Рымникского сельского поселения Брединского района, депутата собрания депутатов Брединского района и его сына. Их подозревают по пп. «а, в, г» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия опасного для жизни, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)», — говорится в сообщении.

Кроме того, возбуждено ещё одно уголовное дело по статье об убийстве, сопряжённом с похищением человека, совершённом с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, вечером 23 февраля трое мужчин в нетрезвом состоянии решили похитить женщину, с которой они ранее поссорились. После этого подозреваемые расправились с ней с особой жестокостью.