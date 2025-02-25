На Урале главу посёлка и депутата с сыном задержали за похищение и убийство женщины
СК: Депутата и главу посёлка задержали за убийство женщины в Челябинской области
Полицейские задержали главу Рымникского сельского поселения Брединского района Дмитрия Рудского, а также местного депутата и его сына за похищение и жестокое убийство 46-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
«В СУ СК РФ по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении главы Рымникского сельского поселения Брединского района, депутата собрания депутатов Брединского района и его сына. Их подозревают по пп. «а, в, г» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия опасного для жизни, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)», — говорится в сообщении.
Кроме того, возбуждено ещё одно уголовное дело по статье об убийстве, сопряжённом с похищением человека, совершённом с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, вечером 23 февраля трое мужчин в нетрезвом состоянии решили похитить женщину, с которой они ранее поссорились. После этого подозреваемые расправились с ней с особой жестокостью.
Полицейские задержали злоумышленников, в настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения. Кроме того, в суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
А ранее Life.ru писал, что суд приговорил к 24 годам экс-депутата ГД Михаила Глущенко, который убил трёх человек на Кипре. Его признали виновным в ноябре 2024 года. Мужчина расправился с бизнесменом Вячеславом Шевченко, его партнёром Юрием Зориным и переводчицей Викторией Третьяковой в 2004 году на Кипре. Причиной конфликта стало то, что Шевченко отказался от «услуг» Глущенко, крышевавшего его бизнес.
Life.ru