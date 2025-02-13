Рецидивист из Казани признался в убийстве депутата Старовойтовой, но ошибся городом
Mash: Казанец признался в убийстве Галины Старовойтовой, но перепутал город
Тимур Багаутдинов. Обложка © Telegram / Mash
Многократно судимый житель Казани сам пришёл в полицию и сознался, что именно он убил депутата Госдумы Галину Старовойтову в 1998 году. Но затем выяснилось, что у мужчине есть алиби. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным телеграм-канала, Тимур Багаутдинов недавно освободился и приехал в столицу. Там он по каким-то причинам решил пойти в отдел и сознаться в старом преступлении. Мужчина написал явку с повинной, рассказал, когда и от кого брал деньги. В результате его отправили в СИЗО.
Багаутдинова утверждал, что он убил Старовойтову в Москве из снайперской винтовки. Однако известно, что парламентария убили в Санкт-Петербурге. Также выяснилось, что у жителя Казани есть алиби на 20 ноября 1998 года.
В итоге сейчас выясняют, кого именно убил задержанный 26 лет назад.
Напомним, депутат Госдумы Галина Старовойтова была убита в ноябре 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Петербурге. Организатор преступления Юрий Колчин и один из исполнителей — Виталий Акишин — были приговорены к 20 и 23,5 года лишения свободы. В 2015-м за организацию убийства Старовойтовой также был осуждён экс-депутат Михаил Глущенко. В 2021 году он подавал на УДО, но суд ему отказал.