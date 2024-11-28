Экс-депутата Госдумы Глущенко признали виновным в тройном убийстве на Кипре

Коллегия присяжных Приморского районного суда Санкт-Петербурга признала виновным в убийстве трёх человек на Кипре бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своём телеграм-канале.

Расследование убийства, совершённого в 2004 году на Кипре, началось в 2009-м. Тогда же Глущенко и был задержан. В июне 2021 года бывшему депутату от ЛДПР было предъявлено обвинение в убийстве бизнесмена Вячеслава Шевченко, его партнёра Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой.