Экс-депутата Госдумы Глущенко признали виновным в тройном убийстве на Кипре
Михаил Глущенко. Обложка © Telegram / ЛЕБЕДИНОЕ озеро
Коллегия присяжных Приморского районного суда Санкт-Петербурга признала виновным в убийстве трёх человек на Кипре бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своём телеграм-канале.
«Присяжные заседатели единодушно сказали, что Глущенко виновен и не заслуживает снисхождения», — пишет Лебедева.
Расследование убийства, совершённого в 2004 году на Кипре, началось в 2009-м. Тогда же Глущенко и был задержан. В июне 2021 года бывшему депутату от ЛДПР было предъявлено обвинение в убийстве бизнесмена Вячеслава Шевченко, его партнёра Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой.
Напомним, Глущенко в 2015 году был осуждён на 17 лет по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Она была убита 20 ноября 1998 года в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге. В 2021 году он подавал на УДО, но суд ему отказал.